Psicosi attentati: 1527 i feriti a Torino, caccia a chi ha scatenato il panico

E' di 1.527 feriti il bilancio della calca scatenata dalla psicosi attentato tra le migliaia di persone davanti ai maxischermi in piazza San Carlo a Torino per la finale di Champions; 3 in codice rosso, grave un bimbo. Si cerca chi ha scatenato il panico, forse con un petardo. La vigilanza antiterrorismo deve restare elevata ma il livello della minaccia per l'Italia non cambia, affermano dal Viminale.