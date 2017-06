San Giovanni in Marignano: scooter contro auto, centauro al Bufalini

L'incidente è avvenuto ieri sera alle 21.40 in via montalbano a San Giovanni in Marignano. Un'auto si è scontrata con uno scooter. Il centauro è stato sbalzato dal mezzo finendo violentemente a terra. Sul posto il 118 che lo ha portato d'urgenza al Bufalini di Cesena dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto i Carabinieri per ricostruire la dinamica e agevolare il traffico.