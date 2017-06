San Marino: scompare l'ultimo testimone della tragedia degli Imi

Funerali nel pomeriggio, alle 15, nella chiesa di Murata per l' ultimo testimone diretto della tragedia degli Internati Militari Italiani. Residente a San Marino, Amelio Lazzarini è scomparso venerdì mattina, proprio nel giorno della festa della Repubblica italiana, che aveva servito da Carabiniere. Poi con la famiglia si era trasferito sul Titano, prima a Montegiardino poi in Città. Al servizio della nuova patria nella Guardia di Rocca, nella Polizia Civile e nella Gendarmeria, erano gli anni '60.

Nel 2010 presentò il libro "Una vita" con il racconto della sua storia e nel 2012 l'ambasciata d'Italia gli consegnò la medaglia d'oro della Presidenza del Consiglio. Anni in cui Lazzarini fu protagonista anche di una tesi dei ragazzi del Liceo.



Circa 800 mila gli Internati militari. Imi, il nome dato dalle autorità tedesche ai soldati italiani catturati, rastrellati e deportati nei territori del Terzo Reich nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione dell'Armistizio di Cassibile (8 settembre 1943).

Dopo il disarmo, soldati e ufficiali vennero posti davanti alla scelta di continuare a combattere nelle file dell'esercito tedesco o, in caso contrario, essere inviati in campi di detenzione in Germania. Solo il 10 per cento accettò l'arruolamento. Gli altri vennero considerati “prigionieri di guerra”. In seguito cambiarono status divenendo “internati militari” (per non riconoscere loro le garanzie della Convenzione di Ginevra), e infine, dall'autunno del 1944 alla fine della guerra, “lavoratori civili”, in modo da essere sottoposti a lavori pesanti senza godere delle tutele della Croce Rossa loro spettanti.