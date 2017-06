Conto Mazzini: è il giorno della difesa di Podeschi e Baruca

È cominciata in Tribunale l'udienza dedicata all'arringa della difesa di Claudio Podeschi e Biljana Baruca. Entrambi devono rispondere dell'accusa di riciclaggio. Claudio Podeschi è a giudizio anche per associazione a delinquere. Il primo avvocato a prendere la parola è stato Stefano Pagliai. Ha riconosciuto al Giudice Gilberto Felici il merito di aver garantito un clima di serenità nella conduzione del dibattimento. Ha poi parlato, riferendosi all'istruttoria, di un processo politico: "Non si può contrabbandare il verosimile - ha sostenuto Pagliai - con ciò che è stato veramente provato". L'udienza verrà sospesa poco prima delle 12 e riprenderà alle 13.30 con la prosecuzione dell'arringa della difesa Podeschi-Baruca che si protrarrà anche nell'udienza già fissata per domani.