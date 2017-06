Rimini: irregolarità in discoteca, dove la polizia scopre anche diversi quantitativi di droga

Controlli, in una discoteca di Rimini, da parte degli agenti della Polizia di Stato che, in collaborazione con il distaccamento della Municipale di Viserba, hanno sequestrato droga e rilevato illeciti amministrativi.

Il locale è risultato privo di autorizzazione sia per il pubblico spettacolo, quindi discoteca, che per la somministrazione di bevande. Numerose anche le carenze in materia di sicurezza dovute a mezzi antincendio inefficienti, non revisionati o insufficienti in relazione alle necessità dell'evento, alle vie di fuga parzialmente ostruite o non del tutto operative, rilevate in particolare dagli operatori dell'Ausl i quali hanno constatato inoltre diffuse criticità in materia di impiantistica in generale. Di diverse migliaia di euro le multe elevate. La Squadra Cinofili della Polizia di Stato ha rinvenuto numerose dosi già confezionate e pronte per il consumo di sostanza stupefacente nascoste soprattutto nei pressi dell'area adibita a parcheggio.