Due sammarinesi arrestati in Grecia

Le autorità doganali greche hanno arrestato due sammarinesi, un ragazzo e una ragazza, accusandoli di aver tentato di contrabbandare 147 contenitori di spray al peperoncino. I due giovani hanno acquistato il materiale in Turchia, dove si trovavano in vacanza, e dove la vendita di questo spray è libera. Sono stati arrestati una volta giunti al confine con la Grecia. Questa mattina il processo che dovrebbe concludersi con una multa e il foglio di via. I due sammarinesi sono assistiti dalla Segreteria agli Esteri.



Sonia Tura