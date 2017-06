La difesa chiede l'assoluzione per Podeschi e Baruca

"il processo è stato una caccia all'uomo' ha detto l'avvocato Annetta

Conto Mazzini. Questa mattina l'ultimo atto dell'arringa difensiva per Claudio Podeschi e Biljana Baruca con le conclusioni dell'avvocato Massimiliano Annetta. Il legale del foro di Firenze ha esordito insistendo sulle difficoltà di un processo in cui la difesa è stata condotta in un clima da 'caccia alle streghe', o meglio da 'caccia all'uomo', nel quale si è cercato un reato 'purché sia: solo così- ha specificato- si possono spiegare le diverse versioni che si sono susseguite”. Ma l'aula è la sede delle 'prove e non delle suggestioni' ha ricordato prima di mettere in fila alcune sentenze della corte Edu per casi da lui ritenuti sovrapponibili a quello di Claudio Podeschi. All'accusa che per l'ex Segretario di Stato ha chiesto 9 anni e 6 mesi la difesa risponde con la richiesta -sia per lui che per la compagna, Bjiliana Baruca'- di assoluzione seguita un corredo di richieste in cui viene sollevata anche la verifica di legittimità costituzionale dell'articolo sull'associazione a delinquere e quello sul riciclaggio. Nel video l'avvocato Massimiliano Annetta.