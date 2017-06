Iran: attacco al Parlamento a Teheran, almeno sette morti

Almeno sette morti in un attacco stamattina al Parlamento iraniano a Teheran, dove tre terroristi hanno aperto il fuoco. Uno di essi si è fatto poi saltare in aria, mentre le teste di cuoio iraniane hanno circondato il palazzo. Contestualmente una persona è rimasta uccisa nell'esplosione innescata da un attentatore suicida nel mausoleo dell'imam Khomeini. Gli aggressori hanno sparato sulla folla all'interno del monumento ferendo un numero imprecisato di persone. Secondo l'agenzia iraniana Fars, oltre all'attentatore suicida, un altro assalitore è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco, un secondo si sarebbe suicidato ingerendo una capsula di cianuro, e un

terzo, una donna, sarebbe stata catturata.