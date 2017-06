Lotta al degrado e abusivismo commerciale, a Rimini Carabinieri ne sorprendono 20

A pieno regime i servizi dell’Arma di Rimini finalizzati alla lotta contro l’abusivismo commerciale e il connesso fenomeno del sovraffollamento nelle abitazioni: due gli appartamenti controllati, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini riminesi. Erano situati in via Tolmino a Rimini e via Montenero a Bellaria Igea Marina. In tutti gli appartamenti, di proprietà di italiani, i militari hanno complessivamente identificato 28 cittadini stranieri, tutti di origine bengalese, che dormivano, come consuetudine, ammassati su materassi a terra in condizioni igieniche – sanitarie precarie. Sono state contestate per l’appartamento di Rimini, 17 sanzioni amministrative per sovraffollamento diversamente da quello di Bellaria I.M.