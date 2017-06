Accusata di riciclaggio del denaro proveniente dalla truffa al Monte dei Paschi di Siena

Al via a San Marino un nuovo processo per il presunto riciclaggio di somme ritenute, dall'accusa, provento di appropriazione indebita e truffa ai danni del “Monte dei Paschi di Siena”.



L'imputata è Agnese Marchesini, ferrarese di 41 anni, difesa dagli avvocati Luca Greco e Lara Conti. Secondo le indagini la donna – che non ha partecipato all'udienza e si troverebbe attualmente all'estero – ha eseguito, tra il 2010 e il 2012, bonifici verso un suo conto corrente della Bsi per circa 1 milione e 229mila euro: denaro che deriverebbe da appropriazione indebita e truffa ai danni del “Monte dei Paschi”. Dal conto corrente sammarinese quasi 500mila euro sono stati poi prelevati in contanti e 190mila euro trasferiti su tre carte di credito pre-pagate. Bloccato, invece, ad ottobre 2012, il trasferimento da 540mila euro che la donna stava tentando di eseguire verso una società panamense di cui sarebbe la titolare effettiva. I difensori di Agnese Marchesini in questa prima udienza hanno posto alcune questioni preliminari su cui il Giudice Roberto Battaglino si è riservato di decidere. La donna sarebbe stata rinviata a giudizio anche in Italia, per associazione a delinquere, in un processo del filone “Monte dei Paschi”.



l.s.