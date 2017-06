Newcastle: ostaggi in un ufficio di collocamento

Un uomo armato di coltello ha preso in ostaggio sei impiegati di un ufficio di collocamento a Newcastle. Lo riferisce la polizia, secondo quanto riportato dai media britannici.



L'uomo è conosciuto dai funzionari dell'ufficio e il caso viene gestito al momento come un incidente isolato.



Sono stati tutti rilasciati gli ostaggi. Lo annuncia la polizia della Contea di Northumbria.















An ambulance has arrived on Brinkburn street in #Byker pic.twitter.com/a628aCAUzX