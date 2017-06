Rimini: ruba portafoglio a pensionato, che lo rincorre, poi interviene carabiniere fuori servizio

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Misano Adriatico, al termine degli accertamenti di rito, hanno arrestato per il reato di furto aggravato, H.A., 19enne pluripregiudicato albanese, in Italia senza fissa dimora.

Verso le ore 11.30, un Maresciallo dei Carabinieri fuori servizio, mentre si trovava sul lungomare Murri di Rimini, riusciva a bloccare il 19enne, che era rincorso da un turista, un pensionato residente a Sirmione, al quale aveva sottratto il portafogli, all’interno di un autobus.

Fermato e sottoposto a perquisizione personale, il giovane pregiudicato veniva trovato in possesso della refurtiva, circa 360 euro – poi restituita al pensionato.

Domani mattina per H.A. il rito direttissimo.