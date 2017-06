San Marino: malore in strada, muore 80enne tedesco

Un probabile malore alla base del decesso - questa mattina, poco dopo le 12 - di un cittadino tedesco di 80 anni: si trovava in Via Jacopo Istriani, a San Marino Città quando si è accasciato a terra privo di sensi. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118, supportati da Polizia Civile e Gendarmeria. Vani purtroppo i tentativi di rianimarlo: l'uomo non ce l'ha fatta.