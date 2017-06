È morto Oscar Mammì, autore della legge sulla tv

Dopo una lunga malattia, si è spento a 90 anni Oscar Mammì, padre della prima legge sull'emittenza radiotelevisiva, lo comunica la famiglia.

Nel 1990 presentò la legge che porta il suo nome sul riordino del sistema radiotelevisivo che sancisce la divisione fra reti pubbliche e reti private. Si ritirò con la fine della prima Repubblica. Nel 2005 a 78 anni compiuti debuttò come attore nella fiction di Rai Tre, "Walter e Giada. I migliori anni della nostra vita", ispirata al romanzo "I promessi sposi". "Mi sono divertito moltissimo. L'Innominato - confidò all'epoca - è la rappresentazione del potere, che ha caratteristiche uguali nel tempo. Il potere è sempre quello, è cambiata certo, e in peggio, la nostra democrazia: un tempo si lavorava per costruire il consenso, ora si cerca di sapere dove va il vento e lo si segue".