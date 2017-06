Calcioscommesse, probabili nuovi sviluppi nei prossimi giorni

Aruci dopo tre settimane ottiene la televisione in carcere

Calcioscommesse San Marino, l'indagine prosegue e come vi abbiamo anticipato ieri gli indagati sono attualmente quattro. Anche i giocatori della Virtus Luca Nanni e Luca Montebelli sono stati ascoltati dal commissario della Legge. Il legale di Armando Aruci, attaccante albanese della Virtus arrestato la sera della finale del campionato sammarinese, venerdì ha fatto richiesta di scarcerazione del proprio assistito, che dopo tre settimane ai Cappuccini ha ottenuto di poter guardare la televisione. Per la stessa inchiesta ad aprile era stato arrestato Massimiliano La Monaca, portiere della Virtus, nella cui auto gli agenti della Polizia civile trovarono una notevole quantitativo di cannabis. Il giovane tuttavia non risulta tra gli indagati del calcioscommesse, nella quale si ipotizzano i reati di truffa aggravata e frode sportiva. Nei prossimi giorni non si escludono nuovi sviluppi.