Furto in Città: asportati numerosi capi d'abbigliamento firmati

Furto nella notte di ieri in un negozio di Piazzale Calcigni, in Città. I ladri sono entrati nel locale dopo aver sollevato una serranda motorizzata ma non protetta da lucchetti. Numerosi i capi esportati, di cui molti griffati "Patrizia Pepe" ed "Elisabetta Franchi". Ancora da quantificare il valore della merce rubata. Indaga la Gendarmeria.