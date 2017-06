Calcioscommesse, proseguono gli interrogatori

Calcioscommesse, proseguono gli interrogatori per fare chiarezza su una indagine nella quale si ipotizzano i reati di truffa aggravata e frode sportiva. Per il momento sono quattro i calciatori indagati. Da tre settimane è in carcere Armando Aruci, attaccante albanese della Virtus arrestato dalla Polizia Civile davanti allo stadio di Serravalle. Si tratta del cugino di Erikson Aruci, coinvolto nell'inchiesta Dirty Soccer della Procura di Catanzaro e relativa alle partite del campionato di Lega Pro. Venerdì il suo legale, Filippo Cocco, ha presentato richiesta di attenuazione della misura cautelare. Indagati nella vicenda anche i calciatori Luca Nanni e Luca Montebelli. L'inchiesta prosegue autonomamente anche dal punto di vista di 'giustizia sportiva': si aspettano a breve i primi deferimenti da parte della Procura Federale della FSGC .