Due camion in fiamme sull'A14: un morto

Riaperto, intorno alle 13, il tratto della A14 compreso tra Imola e il bivio per la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona, chiuso nel corso della mattinata a causa di un tamponamento all'altezza del km 55 in cui sono rimasti coinvolti due camion che dopo essersi entrambi ribaltati hanno preso fuoco. E' quanto spiega in una nota Autostrade per l'Italia. Nell'incidente è morta una persona ed un'altra, soccorsa con l'eliambulanza, è rimasta ferita. Le operazioni di spegnimento dei mezzi da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti con sei mezzi speciali, sono durate a lungo e sono risultate particolarmente complesse anche a causa del materiale trasportato dai due veicoli: bobine di carta e ferro. Il traffico in direzione di Ancona scorre su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta e si registrano 10 km di coda, mentre in direzione di Bologna scorre su due corsie e si registrano circa 16 km di coda. Durante l'intero evento personale di Autostrade per l'Italia ha provveduto alla distribuzione di acqua agli utenti in coda.