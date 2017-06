Cattolica, maltrattava i genitori ed estorceva loro del denaro: arrestato 49enne

Un 49enne di Cattolica è stato arrestato dai carabinieri di Riccione per maltrattamenti nei confronti dei genitori quotidianamente vessati con insulti, minacce e, in alcune occasioni, anche percosse. L'uomo pretendeva dei due anziani genitori un mantenimento nonostante l'età adulta. Almeno 1.000 euro al mese sarebbero stati estorti con la violenza ai genitori, per un totale negli anni di 75 mila euro. Per i genitori, 80 il padre e 78 la madre, rifiutarsi significava prendere le botte. In un'occasione la mamma era stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dopo che il figlio l'aveva presa a pugni procurandole lesioni alla milza. Solo nella primavera di quest'anno, oramai stremati, i due anziani coniugi hanno trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri per raccontare l'inferno nel quale erano finiti. Le indagini dell'Arma hanno così portato alla luce il comportamento violento del figlio, da ieri in carcere su ordine del gip del tribunale di Rimini.