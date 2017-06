Russia: centinaia di fermi a manifestazione anti corruzione

Sono finite con centinaia di fermi da parte della polizia le manifestazioni anti corruzione a Mosca e a San Pietroburgo organizzate dal blogger Alexei Navalni. Quest'ultimo e' stato bloccato dalle forze dell'ordine sulla porta di casa mezz'ora

prima della dimostrazione di Mosca e dopo poche ore e' stato condannato a 30 giorni di carcere per violazione alle norme che regolano i raduni pubblici. Per l'ong 'Ovd Info' i fermi sono almeno 750 nella capitale e 900 a San Pietroburgo. A Mosca ci sono stati momenti di alta tensione, soprattutto in piazza Pushkin. Intanto Vladimir Putin, al Cremlino, nel tradizionale giorno della Russia, ha distribuito i premi per i connazionali distintisi nel corso dell'anno e ha consegnato i passaporti ai 14enni vincitori di concorsi, tornei o campioni negli studi.