Conto Mazzini, proseguono le arringhe dei difensori

È il giorno della difese di Pier Marino Mularoni, Pier Marino Menicucci e Gian Marco Marcucci. Il primo a prendere la parola è stato l'avvocato Pierluigi Bacciocchi: “È un processo molto difficile sia per gli avvocati che per il giudice” ha premesso “ si tratta di un processo politico perché ha influito sul cambiamento”. L'avvocato nel chiedere l'assoluzione di Mularoni ha poi parlato dell'uso discutibile della carcerazione preventiva, del fatto che ad istruttoria conclusa siano stati inseriti fascicoli richiamati dal procuratore del Fisco nella requisitoria che a suo dire non dovevano fare parte di questo procedimento, la ricostruzione del reato di riciclaggio in maniera semplice ma non corretta. Per quanto riguarda l'associazione a delinquere “non si rileva nessun intervento di Mularoni nel supposto consesso di associazione a delinquere contestato, né diretto né indiretto” ha detto ricordando a più riprese che dal 2008 il suo assistito terminò il suo compito di congressista. Iniziata anche l'arringa degli avvocati Maria Selva e Maurizio Simoncini, che difendono Pier Marino Menicucci e Gian Marco Marcucci. “è un processo al sistema passato” ha detto Simoncini che su Menicucci ha anticipato “era un malato di politica, nel senso buono. In Roberti vedeva un maestro. È stata la sua fine”.