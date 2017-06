San Giovanni in Marignano: 30 enne sammarinese deferito per possesso di droga

E' stato deferito in stato di libertà un 30 enne di San Marino per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'operazione la notte scorsa da parte dei Carabinieri della Tenenza di Cattolica. L'uomo era in possesso di grammi 0,8 di hashish e 2,8 grammi di marijuana, suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. I militari hanno sequestrato anche 80 euro, ritenuti provento della vendita di droga.

Nella stessa operazione, una serie di controlli del territorio da parte dei militari della compagnia di Riccione diretti dal Cap. Marco Califano, sono stati arrestati un 33 enne pregiudicato, sempre per droga e deferiti un 19 enne di Gabicce mare e un 29 enne Moldavo.