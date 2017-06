Londra, incendio alla Grenfell Tower. 'Difficile ci siano superstiti'

E' salito a 17 il numero delle vittime dell'incendio alla Grenfell Tower, il grattacielo residenziale di 24 piani a North Kensington, a Londra. Si teme una strage. Le autorità, infatti, non si aspettano di trovare altre persone vive all'interno della torre. 'Ci vorranno settimane per controllare tutto l'edificio', afferma il capo dei vigili del fuoco, aggiungendo che ancora non si sa il numero delle vittime. La stampa inglese denuncia: 'La tragedia era evitabile'. La regina esprime il suo cordoglio con un messaggio diffuso da Buckingham Palace: 'Prego per le famiglie delle vittime'. La premier britannica Theresa May e il leader laburista Jeremy Corbyn visiteranno la zona colpita.

Tra i molti dispersi ci sono due giovani fidanzati italiani. Gloria Trevisan e Marco Gottardi, entrambi veneti: 27 e 28 anni, architetti, nella capitale britannica dal marzo scorso, residenti in un appartamento al 23esimo e penultimo piano del grattacielo.