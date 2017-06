Rapinarono anziana, condannati tre rumeni

Sono stati condannati per rapina tutti e tre gli uomini di origine rumena arrestati a fine luglio del 2015 nei pressi di una abitazione di Domagnano, nel corso della quale una anziana rimase ferita. La condanna più pesante, 5 anni, all'unico che entrò nella abitazione e che diede una spinta all'anziana signora che tentò con coraggio di difendere i sui cofanetti portagioie. Gli altri due complici sono stati condannati a 4 anni. La donna era presente in aula, ieri mattina, ed ha raccontato al giudice Roberto Battaglino tutti i particolari di quella notte e di come non esitò a buttarsi contro l'uomo che sorprese nella sua abitazione.