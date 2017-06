Rimini, abitazioni sovraffollate: 100 bengalesi in 6 appartamenti

Proseguono i servizi dei carabinieri di Rimini finalizzati alla lotta contro l’abusivismo commerciale e il connesso fenomeno del sovraffollamento nelle abitazioni. Stamane alle prime luci dell'alba una squadra composta da 14 militari, con il supporto di due ispettori dell’Asl di Rimini, hanno controllato 8 immobili, rispettivamente in via Gambalunga e via Fano.

In tutti gli appartamenti, di proprietà di italiani, i militari hanno complessivamente identificato 119 cittadini stranieri, gran parte di loro di origine bengalese, che dormivano ammassati su materassi a terra in condizioni igieniche – sanitarie precarie. In particolare la concentrazione maggiore individuata nell’edificio di via Fano, dove in sei appartamenti, sono stati identificati quasi cento persone. La proprietaria di un immobile è stata denunciata. Nel corso delle ispezioni sono state contestate complessivamente 87 sanzioni amministrative per sovraffollamento.