Conto Mazzini: Giovanni Lonfernini e Fin Project, il giorno delle difese

Oggi al Processo Conto Mazzini è il giorno dell'arringa conclusiva della difesa di Giovanni Lonfernini nei confronti del quale la procura del fisco ha richiesto una condanna di 4 anni 9 mesi per i reati di riciclaggio e associazione a delinquere. Ma è anche il giorno dell'arringa difensiva della Fin Project che dunque viene anticipata rispetto al calendario previsto.

L'udienza è cominciata poco dopo le 10 col difensore di Lonfernini, l'avvocato Stefano Pagliai, che dapprima ha trattato il capo di imputazione relativo al riciclaggio, nella fattispecie 215mila euro circa, fatti avere a Lonfernini da Giuseppe Roberti, attraverso un libretto al portatore dell'anagrafica Mazzini. Soldi che sono stati dati a Lonfernini per finanziare la sua attività politica. Soldi tracciati, senza alcun opera di occultamento da parte dell'imputato, ha detto Pagliai. Sostenendo dunque l'innocenza di Lonfernini, sia dall'accusa di riciclaggio, ignaro dell'eventuale provenienza illecita della somma, che dall'accusa di associazione a delinquere. L'udienza è tuttora in corso e - come anticipato - proseguirà con l'arringa difensiva per Fin Project.



l.s.