Grenfell Tower, almeno 76 i dispersi

Sono almeno 76 i dispersi nel rogo della Grenfell Tower, il grattacielo di North Kensington a Londra. Il bilancio ufficiale aggiornato è di 17 morti e decine di feriti, 18 in condizioni 'critiche', ma non c'è speranza di ritrovare in vita qualcuno dei dispersi, tra i quali i due giovani architetti italiani Gloria Trevisan e Marco Gottardi. Rimangono la rabbia della gente del quartiere, che parla di tragedia annunciata, e le polemiche. La polizia ha aperto un'indagine penale, mentre la premier May chiede una 'inchiesta pubblica indipendente'.