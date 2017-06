Rimini: 2 arresti e 3 denunce da parte della Polizia

La Polizia di Stato, in servizio anti-degrado dalla stazione ai parchi cittadini di Rimini, nelle ultime 24 ore ha arrestato 2 persone e ne ha denunciate altre 3. Mercoledì sera, intorno alle 20.20, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in Piazzale Boscovich, zona porto, dove era stata segnalata la presenza di un avventore molto molesto all'interno di un esercizio commerciale. I poliziotti hanno individuato l'uomo, visibilmente agitato, che dopo essere entrato nel locale ha iniziato a urlare generando il fuggi fuggi degli avventori. Gli agenti, dopo essere stati insultati e dopo aver constatato il comportamento sempre più al limite del soggetto, con l'aiuto dei sanitari del 118 hanno bloccato e portato l'uomo in Questura dove è stato arrestato per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.



Qualche ora dopo, alla Stazione, i poliziotti hanno sorpreso un ragazzo mentre tentava di rubava una bicicletta. Notata la presenza dei poliziotti, l'uomo ha cercato di allontanarsi rapidamente imboccando via Roma. Il ragazzo, tunisino di 19 anni, è stato però bloccato e arrestato per tentato furto aggravato. Sempre nella serata di ieri gli uomini delle volanti hanno denunciato un marocchino di 20anni per porto abusivo di arma risultato in possesso di un coltello. Denunciati per tentato furto aggravato di un portafoglio, invece, due algerini che sul bus 11, quello usato dai turisti per spostarsi sul lungomare tra Rimini e Riccione, avevano poco prima borseggiato una donna. Bloccati, gli uomini sono stati condotti negli Uffici della Questura e denunciati per tentato furto aggravato in concorso. Continua infine il monitoraggio, con la polizia a cavallo, del parco Cervi nel centro storico dove gli agenti hanno rinvenuto - nascosta tra i cespugli – della droga, già suddivisa in dosi e pronta per essere rivenduta.