San Giovanni in Marignano: grave incidente in Via Al Mare

Grave incidente, nel pomeriggio, a San Giovanni in Marignano, in Via Al Mare. Protagoniste una ragazza ed una donna, in sella a 2 scooter. Secondo alcune testimonianze, pare che il ciclomotore della giovane si fosse improvvisamente fermato, forse per un guasto. La ragazza, ferma in mezzo alla carreggiata, avrebbe tentato di riaccendere il mezzo. In quel momento tuttavia – alle sue spalle – stavano sopraggiungendo un'auto, e lo scooter condotto dalla donna. L'automobile sarebbe riuscita ad evitare, con una brusca sterzata, il ciclomotore; non altrettanto pronta – forse - la reazione della donna; inevitabile, a quel punto, l'urto, a quanto pare molto violento. La giovane - che avrebbe riportato lesioni non preoccupanti – è stata trasportata in ospedale dal personale del 118. Più gravi le condizioni della signora, tanto che è stato deciso di trasportarla al Bufalini di Cesena con un'eliambulanza.