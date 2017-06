Incendio Londra: ufficiale la morte dei due giovani italiani

E' arrivata l'ufficialità della morte di Gloria Trevisan e Marco Gottardi, i due giovani veneti coinvolti a Londra nel rogo della Grenfell Tower. A comunicarla l'avvocato della famiglia Trevisan, contattato dalla Farnesina. La stima dei morti sale ad almeno 70 e il conteggio non e' definitivo.

A Londra si alzano ora le proteste. Il governo di Theresa May è sotto il tiro d'una piazza infuriata che ha urlato ''Vergognati, codarda!'' alla premier ieri quando si è presentata fra la gente del quartiere colpito. Le famiglie delle vittime hanno accolto invece con rispetto la regina, arrivata in visita in mattinata con il nipote William.

Intanto i laburisti cercano di dare anche un volto politico alla protesta, con una manifestazione davanti a Westminster. A condurre la battaglia, con Corbyn, si ritrova il sindaco di Londra, Sadiq Khan, figlio d'immigrati e musulmano come non poche delle vittime della Grenfell Tower.