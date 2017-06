Portogallo: incendio provoca almeno 62 morti. Tre giorni di lutto nazionale

Un devastante incendio in Portogallo ha causato almeno 62 morti e 59 feriti, 5 dei quali gravi Il rogo si è stato innescato probabilmente da un fulmine a Pedrogao Grande, zona boschiva dell'area centrale del Paese, e si è propagato grazie alle alte temperature e al forte vento. Esclusa la matrice dolosa. Intanto sono stati proclamati tre giorni di lutto nazionale. "E' la maggiore tragedia con vittime degli ultimi tempi in un incidente di questo tipo", ha detto il premier portoghese Antonio Costa.

La prima vittima identificata del violento incendio è un bambino di 4 anni, Rodrigo, che è stato sorpreso dalle fiamme mentre era in auto con uno zio. Il cadavere dello zio, riferisce Correio da Manha, è stato trovato nell'auto, quello del bambino all'esterno