La cronaca dalla Riviera: Tre arresti e due denunce

La cronaca dalla Riviera: Tre arresti - due per furto e uno per resistenza a pubblico ufficiale - e due denunce per porto ingiustificati di strumenti atti ad offendere: questo il bilancio dei carabinieri della compagnia di Riccione. La scorsa notte i militari hanno arrestato un 18enne monzese e un 17enne milanese, con l'accusa di furto, per essersi impossessati al bagno 130 di uno zaino di un turista. In manette, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, anche un 31enne residente a Torino, bloccato dopo essere fuggito a forte velocità, a bordo di un'auto con targhe false, senza fermarsi all'alt di un posto di controllo. L'uomo, inseguito dai militari, ha abbandonato il mezzo cercando di dileguarsi sulla spiaggia senza però riuscirci. Durante la perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti numerosi attrezzi da scasso, passamontagna , ricetrasmittenti per intercettare le comunicazioni delle forze dell'ordine ed una bomboletta di spray urticante. Denuncia a piede libero sempre per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, infine, per un 35enne residente a Saludecio già noto alle forze dell'ordine e trovato in possesso, in seguito a un controllo stradale, di un coltello, custodito nella propria autovettura.