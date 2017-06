San Marino: furto in abitazione di Fiorentino

Un furto è avvenuto in pieno giorno, ieri a Fiorentino, in una abitazione di via 21 Settembre.



L'allarme antintrusione è scattato, poco dopo mezzogiorno, mentre i proprietari si trovavano fuori casa. Un famigliare, sentito l'allarme, è andato a controllare, notando l'inferriata di una finestra divelta.

Immediata la telefonata alle Forze dell'ordine, che iniziavano a controllare l'interno e l'esterno della casa. I malviventi avevano aperto la cassaforte, probabilmente con l'ausilio di un flessibile, rubando due orologi e dei monili in oro, oggetti‎ dei quali non è stato quantificato il valore.

L'intervento è stato eseguito dalla Polizia Civile e il sopralluogo dalla Gendarmeria.