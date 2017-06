Tragedia al Rally Rose'n Bowl: morto un pilota

Gara sospesa

Tragedia al Rally Rose'n Bowl. In un incidente ha perso la vita il pilota di una A112 Abarth che gareggiava nella categoria auto storiche. Si tratta di Alessandro Pepe, 41enne di Coriano. Trasportato d'urgenza all'Ospedale di Cailungo è stato dichiarato deceduto alle 11:55 circa. Sul posto per i rilievi la Polizia Civile. Sembra che la vettura, dopo un dosso, sia finita violentemente contro il muro di recinzione di un'abitazione. L'incidente è avvenuto alle 10:09 alla prova delle Tane. Il navigatore, il sammarinese Alberto Ronci, non ha riportato alcun tipo di trauma. Non sono rimasti coinvolti spettatori. La vittima era un dipendente della Conad all'Azzurro di Serravalle. La gara è stata sospesa.



l.s.