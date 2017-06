Banda del Rolex torna a colpire a Riccione

Paura per una mamma che, a Riccione, è stata rapinata in pieno giorno e sotto gli occhi dei figli dalla "banda del Rolex". I malviventi sono tornati nuovamente in azione nella Perla Verde e sono riusciti a impossessarsi di un prezioso orologio da 20mila euro. Il colpo è stato messo a segno nel pomeriggio di sabato in viale Giardini quando la vittima stava andando a recuperare la propria auto lasciata in sosta. La donna è stata avvicinata dai due malviventi, arrivati in sella a una moto di grossa cilindrata, e mentre il guidatore è rimasto in sella, il passeggero è sceso per aggredire la vittima. In un lampo ha afferrato il polso della donna e sganciato il cinturino del Rolex per poi saltare nuovamente a bordo della due ruote e fuggire a tutta velocità facendo perdere le proprie tracce. Nonostante la paura e la preoccupazione di cercare di non far capire ai bambini quanto era accaduto, la signora ha dato l'allarme ma i carabinieri, arrivati sul posto, non sono riusciti a trovare indizi utili per scovare i rapinatori.