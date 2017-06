Conto Mazzini: Pietro Silvia si ritiene vittima di Podeschi, gli avvocati chiedono l'assoluzione

L'intera udienza della mattinata è stata dedicata alla arringa difensiva per Pietro Silva, il presidente della Fondazione per la Promozione Economica e Finanziaria, accusato di associazione a delinquere e riciclaggio, per il quale la Procura del Fisco ha chiesto una condanna a 7 anni e sei mesi e la confisca a 17 milioni e 680 mila euro. In tre ore circa gli avvocati Andrea Belluzzi e Romano Cajelli hanno contestato nel dettaglio, punto per punto, gli addebiti nei confronti del loro cliente, descritti in 4 capi di imputazione. E alla fine hanno chiesto l'assoluzione con formula piena, in subordine con formula dubitativa. In ulteriore subordine hanno chiesto la remissione in istruttoria per l'accertamento di truffa o altri misfatti compiuti, a loro dire da Claudio Podeschi, nei confronti di Silva. Silva infatti si ritiene vittima di Podeschi e i suoi legali hanno affermato che l'inquirente ha condotto le indagini con un pregiudizio nei suoi confronti, quando in realtà i progetti e gli investitori internazionali erano autentici e avrebbero potuto portare a San Marino investimenti per 1 miliardo di euro.

Nel pomeriggio, alle 15, il processo riprende con l'arringa dell'avvocato Pier Luigi Bacciocchi, difensore di Stefano Macina, Claudio Felici e Moris Faetanini.