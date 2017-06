Mortale al Rose'n Bowl: prevista l'apertura di un'inchiesta

Verrà aperta un'inchiesta – come da prassi - sull'incidente mortale di ieri al rally Rose'n Bowl nel quale ha perso la vita il pilota 41enne Alessandro Pepe. Non è ancora stata notificata dal tribunale la richiesta dell'autopsia che viene generalmente eseguita in caso di apertura di un fascicolo. Il giovane, lo ricordiamo, ha perso la vita dopo che la sua auto, una A112 abarth, ha impattato violentemente contro il muro di cinta di un 'abitazione. Praticamente illeso il navigatore sammarinese, il 33enne Alberto Ronci. Cordoglio per l'accaduto è stato espresso dalla Scudera San Marino e anche della Fsgc, dato che Pepe faceva l'arbitro nel campionato sammarinese di Futsal.