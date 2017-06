Armati di taglierino svaligiano la banca, banditi fuggono col bottino

Rapina lampo nella filiale della Banca Malatestiana di via Marecchiese nei pressi del "Villaggio Azzurro". Ne dà notizia il sito riminitoday.it. Il colpo è stato messo a segno poco dopo le 10 quando due individui, col volto parzialmente coperto, sono entrati nell'istituto di credito. Uno di questi, pare italiano, ha estratto un taglierino e ha minacciato i dipendenti per farsi consegnare i contanti custoditi nella cassa. Ottenuto il malloppo, i due rapinatori sono usciti e fuggiti facendo perdere le loro tracce. L'ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione, mentre gli inquirenti, hanno acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso con la speranza che possano emergere elementi utili ad individuare i malviventi.