Il Portogallo continua a bruciare. Canadair dall'Italia

Sono decollati da Ciampino anche due Canadair italiani per intervenire sull'incendio che in Portogallo ha causato almeno 62 morti e 59 feriti, 5 dei quali in gravi condizioni; anche 4 bambini tra le vittime.

L'incendio sarebbe divampato a causa di un fulmine caduto su un albero, in mezzo ad una vegetazione secca per la mancanza di pioggia da giorni. La diffusione fulminea delle fiamme è stata propiziata dalle alte temperature, sui 40 gradi, e da venti violenti fino a 200 chilometri all'ora.

Il governo di Lisbona ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale.

"Le autorità portoghesi, con cui l'ambasciata d'Italia è in costante contatto, hanno escluso la presenza di italiani tra le vittime finora identificate"- riferisce la Farnesina.