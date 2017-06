Tentato furto alla chiesa di Serravalle: arrestato 63enne

Denunciato in stato di libertà dalla Guardia di Rocca, distaccamento di Dogana, per tentato furto un abruzzese di 63 anni. Sabato l'uomo, sospettato di furti in luoghi di culto, si trovava a bordo di un'auto con targa italiana segnalata in entrata a San Marino dalla centrale interforze. Successivamente il mezzo è stato intercettato dai militari in un parcheggio di Serravalle. Le guardie hanno quindi pizzicato l'abruzzese all'interno della Chiesa di Sant’Andrea, intento ad armeggiare proprio davanti ad una cassetta delle offerte. Alla vista delle forze dell'ordine il 63enne ha tentato di fuggire ma è stato protamente bloccato. Rinvenuti nel borsello dell'italiano una serie di arnesi da scasso, tutti sequestrati. Da approfondimenti con l’Autorità di polizia italiana è quindi emerso come l'uomo abbia a suo carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e per il possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.