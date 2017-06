37enne sammarinese derubato da trans dopo rapporto

Derubato dopo il sesso a pagamento con il trans. E' successo ad un 37enne del Titano. Ne dà notizia il sito riminitoday.it. Secondo la ricostruzione il giovane era andato a cercare il viado sulle strade del sesso a pagamento e lo ha portato in un hotel. Terminato all'alba il rapporto, il transessuale brasiliano 34enne ha chiesto i 200 euro pattuiti per la prestazione, ma il sammarinese si è accorto di non avere con sé i contanti.

Il cliente ha chiesto così di poter aspettare qualche ora che la banca aprisse per prelevare il contante, lasciando al sudamericano a garanzia le chiavi dell'auito e i propri documenti. Ma a questo punto le versioni fornite dai due divergono perchè il sammarinese ha affermato che il 34enne gli avrebbe strappato tutto dalle mani minacciando di dar fuoco all'auto, mentre il trans dice di aver tentato di prendere soltanto ciò che gli spettava. Il sammarinese ha a quel punto chiamato i carabinieri per soccorrerlo. Sul posto i militari hanno arrestato il 34enne.