Diffamazione a mezzo stampa, Fabbri e Filippini rinviati a giudizio

Il Tribunale di Firenze ha disposto il rinvio a giudizio per Carlo Filippini e Antonio Fabbri. Dovranno rispondere di diffamazione a mezzo stampa – in qualità rispettivamente di direttore della testata l'Informazione e autore materiale della pubblicazione - ai danni dell'avvocato Stefano Pagliai e del Direttore di Giornale.sm, Marco Severini. I fatti sarebbero riconducibili ad un articolo pubblicato sull'Informazione nel giugno 2015, pochi giorni dopo l'assoluzione presso il tribunale di Rimini di Marco Severini - difeso dallo stesso Pagliai - in un processo per diffamazione a mezzo stampa ai danni di Carlo Filippini. Pagliai e Severini sono difesi dall'avvocato Giulia Nesci del foro di Firenze. Filippini e Fabbri sono rappresentanti dal legale Davide Grassi che ha già annunciato che, in quella sede, oltre ad entrare nel merito della portata offensiva di quanto pubblicato, solleverà nuovamente la questione relativa alla giurisdizione competente sul caso, “visto che - dice - il luogo di stampa e diffusione della testata l'Informazione è il territorio sammarinese”.



AS