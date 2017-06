Gessica Notaro: il Comune di Rimini si costituisce parte civile nel processo

Il Comune di Rimini ha deciso di "costituirsi parte civile nei confronti di Lopes Edson Jorge Tavares", ex fidanzato di Gessica Notaro, la giovane riminese sfregiata con dell'acido. È quanto si legge in una nota dell'Amministrazione della città romagnola in vista dell'udienza per il giudizio abbreviato fissato dal Tribunale per il 12 luglio. Una decisione, viene spiegato, "che la Giunta comunale ha formalizzato nell'ultima seduta con una propria delibera in cui si ribadisce come sia grave il turbamento provocato nel tessuto sociale della città dai fatti attribuiti all'imputato, così violenti ed efferati nei confronti di una giovane donna da ingenerare un senso di insicurezza e smarrimento nella collettività. In questa ferocia - viene evidenziato - l'Amministrazione comunale ha ravvisato non solo un grave episodio di violenza fisica e psicologica nei confronti di una ragazza, ma più in generale un atto di violenza nei confronti delle donne, per il cui rispetto e tutela della dignità il Comune di Rimini ha da tempo attivato numerose iniziative sia di promozione del rispetto delle donne che di sostegno e tutela delle vittime di violenza in genere". In particolare, commenta nella nota, il vicesindaco Gloria Lisi, "sono valori che trovano dignità nello stesso nostro Statuto comunale laddove è sancito come la promozione della crescita civile della nostra comunità sia legata al rispetto della vita delle persone. Valori propri della collettività riminese che non esitiamo a difendere - conclude - anche con provvedimenti come questi al tempo stesso simbolici e concreti". Legale difensore e procuratore del Comune è stato nominato l'avvocato Moreno Maresi, del Foro di Rimini.