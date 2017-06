Oggi l'autopsia sul corpo di Pepe

L'autopsia sul corpo di Alessandro Pepe, il 41enne pilota di rally morto la scorsa domenica durante una prova speciale del Rally Rose'n Bowl, è stata disposta dal Giudice Antonella Volpinari, e verrà eseguita oggi pomeriggio alle 16, dall'anatomopatologo Pier Paolo Balli.In seguito all'incidente mortale del 18 giugno 2017 verrà aperta un'inchiesta, come da prassi.