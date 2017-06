Rimini, archiviata l'indagine per riciclaggio a carico di Botteghi e Comanducci

Gli accertamenti erano partiti nel 2014, tramite rogatoria internazionale ammessa dal tribunale di San Marino su richiesta del tribunale riminese. Contestata a Franco Botteghi – allora Presidente della Servizi Fiduciari spa – e a Fabiola Comanducci – socia della stessa fiduciaria – la movimentazione di somme di denaro verso istituti del Titano per agevolare Mario Formica, a sua volta sottoposto ad indagine per evasione fiscale e bancarotta fraudolenta nella gestione della società Alfad. (Ad oggi Formica risulta assolto per i fatti di evasione fiscale, mentre resta aperta la posizione per bancarotta). I documenti acquisiti tramite rogatoria internazionale e indagini di Polizia Tributaria hanno portato a chiarire la natura dei movimenti di denaro come non riconducibili alla attività illecita contestata. Nel 2010, quale socio della allora Fin Industria Finanze&Imprese, Mario Formica aveva ceduto le proprie quote a Fabiola Comanducci, perché prossimo a candidarsi alle amministrative locali, restando però garante del finanziamento e cointestatario del conto sul quale era stato accreditato. L'anno successivo, quando la società cambiò denominazione e attività sociale procedendo alla riduzione del capitale, venivano rimborsate le relative quote ai soci fondatori, tramite bonifico bancario. La richiesta di archiviazione dell'indagine "perché il fatto non sussiste” è stata presentata dal pm Luca Bertuzzi e di recente accolta dal Gip del tribunale di Rimini Vincenzo Cantarini.



