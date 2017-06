Rimini: minaccia "ho l'Aids, vi infetto tutti", arrestato un tunisino

Un cittadino tunisino di 29 anni, risultato irregolare, si è tagliato con un taglierino minacciando poi i poliziotti per non farsi arrestare: “Vi infetto tutti, ho l'Aids”. L'uomo è invece finito in manette dopo un controllo a Rimini, tra via Roma e il Parco Cervi. Lo straniero, che era in compagnia di una minore ucraina e aveva con sé alcune dosi di metadone, è stato arrestato per minacce e resistenza. Processato per direttissima questa mattina, è stato condannato a un anno di reclusione.