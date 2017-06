Bruxelles: stazione centrale riaperta dopo l'attacco, ma attenzione alta

La stazione centrale di Bruxelles è stata riaperta dopo l'attacco esplosivo di ieri, ma in Belgio resta alta l'allerta per il rischio attentati. Intorno alle 20,45 di ieri sera un 36enne di origine marocchina è entrato nell'atrio della stazione e ha fatto esplodere una borsa. L'uomo, che nei momenti dell'attacco ha gridato “Allahu Akbar”, è stato ucciso dai militari delle forze di sicurezza. Nelle ore successive si è scoperto che, nella borsa, l'assalitore aveva chiodi e bombolette di gas che, quindi, avrebbero potuto creare danni maggiori. Polemica, intanto, in Francia, dove ci chiede come fosse possibile che il 31enne che ieri si è schiantato volontariamente in auto contro un furgone della gendarmeria avesse il porto d'armi nonostante fosse schedato come individuo radicalizzato a rischio.



