Malore in mare: muore 68enne a Marebello

Si trovava in acqua, quando ha accusato un improvviso malore. Nonostante il tempestivo intervento del personale di salvataggio prima e del 118 poi non c'è stato nulla da fare per un 68enne di Guidonia. Il dramma si è consumato a Marebello poco prima delle 17. La vittima si trovava nello specchio d'acqua antistante lo stabilimento balneare 105, quando è caduto. Portato a riva dagli "angeli rossi" del salvataggio, è stato rianimato, ma nonostante oltre mezz'ora di massaggio cardiaco da parte degli operatori di Romagna soccorso, il bagnante non si è ripreso. A quel punto non è stato potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto i militari della Capitaneria di Porto per i rilievi di legge.