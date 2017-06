Simone Celli minacciato da Stefano Ercolani: aperto un fascicolo in Tribunale



Il Segretario di Stato per le Finanze Simone Celli ha presentato nei giorni scorsi un esposto in Tribunale per aver subito, direttamente e indirettamente, minacce e intimidazioni ripetute da parte di Stefano Ercolani. A darne notizia, questa mattina, il quotidiano L'informazione. Aperto un fascicolo: “attentato contro i poteri pubblici”, il reato ipotizzato. Ieri mattina – secondo quanto riportato ancora da L'informazione – è stata perquisita dalla polizia giudiziaria la villa di Fiorentino dove vive l'ex Presidente di Asset Banca, al quale sono stati sequestrati anche telefono cellulare e pc portatile.

Ma nei giorni scorsi ci sarebbero state altre perquisizioni, insieme a sequestri, anche nell'abitazione – pare - di un dipendente di Asset Banca: gli accertamenti sarebbero partiti in questo caso dalla denuncia del Commissario Straordinario di Asset per fuga di notizie relativa alla pubblicazione su alcuni mezzi di informazione di documenti riservati di Banca Centrale ovvero la lettera indirizzata al Coordinamento di Vigilanza di Via del Voltone e firmata dai due Commissari straordinari, Maurizio Dispinzeri e Giuseppe Pedrizzi i quali, dopo il provvedimento che rimetteva in amministrazione straordinaria Asset Banca, si sono dimessi.