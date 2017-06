Stefano Ercolani smentisce minacce a Celli: "Le mie erano critiche. Chiedevo che non si compisse un'ingiustizia"

Gli avvocati Berti e Cocco: "Contestazioni insussistenti: impugneremo il sequestro"

In una dichiarazione scritta Stefano Ercolani nega di aver esercitato minacce. “Sono certo – afferma Ercolani - di non avere fatto nulla di male, ma non voglio che venga scambiata la critica, che giudico legittima, con la minaccia verso i poteri del mio Stato”. “Ho chiesto ai miei avvocati – prosegue Ercolani - di impugnare il provvedimento perché di sicuro non ho mai né minacciato né rivolto attentato contro alcuno meno che meno il Segretario Celli, che mi piacerebbe facesse pubblicamente ascoltare i miei due messaggi affinché tutti possano capire che io chiedevo -fino quasi a supplicare- che non si compisse una ingiustizia”. Gli avvocati di Ercolani, Gian Nicola Berti e Filippo Cocco, ritengono che la contestazione mossa al loro assistito appaia “oggettivamente insussistente” e per questo impugneranno il provvedimento di sequestro “ non per impedire che siano visionate le cose sequestrate ma perché – scrivono - riteniamo che non sia fondata, in fatto e in diritto, l’ipotesi di attentato ai poteri dello Stato contestata ad Ercolani”. I due avvocati precisano che oggi il loro assistito ha anche spontaneamente fornito altri elementi.